21 августа состоится сессия городского совета

Двадцать девятая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 21 августа в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В повестке дня – 61 вопрос и «Разное».
Начало сессии - в 10:00.
Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Главное – затевая большое дело, найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Дань выдастся облачным и местами с осадками. Так, ночью по области небольшой дождь, по Харькову без осадков. Днем существенных осадков не ожидается.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
влажн.:
давл.:
ветер: