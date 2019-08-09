21 августа состоится сессия городского совета

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Гороскоп по знакам Зодиака на 9 августа Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Главное – затевая большое дело, найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 9 августа Дань выдастся облачным и местами с осадками. Так, ночью по области небольшой дождь, по Харькову без осадков. Днем существенных осадков не ожидается.