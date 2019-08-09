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09.08.2019  12:59   

21 августа состоится сессия городского совета

Двадцать девятая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 21 августа в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


://city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В повестке дня – 61 вопрос и «Разное».

Начало сессии - в 10:00.

Источник:   ХГС
 Тэги:  горсовет, харьков, сессия, вопрос
 
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