09.08.2019 13:15

В горсовете состоится благотворительный форум «Красота спасет мир»

Региональный благотворительный форум «Красота спасет мир» в рамках конкурса красоты «Миссис Харьков 2019» состоится 12 августа в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2-й эт.).



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Как сообщили организаторы, миссией проекта является привлечение представителей общественности города Харькова к благотворительной деятельности, продвижение в обществе идеи, что добро делать просто, объединив возможности общественных организаций и власти.



В форуме примут участие финалистки конкурса красоты «Миссис Харьков 2019», которые являются успешными женщинами в сферах бизнеса, культуры, спорта и общественной деятельности. Также во встрече примут участие представители органов местного самоуправления, благотворительных организаций, предприниматели и деятели культуры региона.



На форуме будут рассматриваться вопросы благотворительности. В частности, участницы «Миссис Харьков 2019» расскажут об акциях, которые были проведены в рамках проекта, благодаря которым для лечения детей с ограниченными возможностями, онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями была оказана материальная и гуманитарная помощь.



Начало форума – в 15:00.



Справка. Благотворительный форум «Красота спасет мир» пройдет при поддержке управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.