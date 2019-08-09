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09.08.2019  13:15   

В горсовете состоится благотворительный форум «Красота спасет мир»

Региональный благотворительный форум «Красота спасет мир» в рамках конкурса красоты «Миссис Харьков 2019» состоится 12 августа в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2-й эт.).


// facebook

Как сообщили организаторы, миссией проекта является привлечение представителей общественности города Харькова к благотворительной деятельности, продвижение в обществе идеи, что добро делать просто, объединив возможности общественных организаций и власти.

В форуме примут участие финалистки конкурса красоты «Миссис Харьков 2019», которые являются успешными женщинами в сферах бизнеса, культуры, спорта и общественной деятельности. Также во встрече примут участие  представители органов местного самоуправления, благотворительных организаций, предприниматели и деятели культуры региона.

На форуме будут рассматриваться вопросы благотворительности. В частности, участницы  «Миссис Харьков 2019» расскажут об акциях, которые были проведены в рамках проекта, благодаря которым для лечения детей с ограниченными возможностями, онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями была оказана материальная и гуманитарная помощь.

Начало форума – в 15:00.

Справка. Благотворительный форум «Красота спасет мир» пройдет при поддержке управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Источник:   ХГС
 Тэги:  горсовет, харьков, конкурс, благотворительный, мисс
 
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