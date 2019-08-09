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09.08.2019  13:41   

Геннадий Кернес: В Харькове появятся эвакуаторы для автомобилей нарушителей ПДД

В скором времени в Харькове против нарушителей правил дорожного движения будут применяться эвакуаторы.


//city.kharkov.ua
Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил в программе «Велике інтерв’ю» на телеканале «Simon».
 
«Это давняя проблема, что люди оставляют автомобили в неположенных местах в центре города. Очень много машин на пл. Свободы, на улицах Сумской и Рымарской. Кстати, именно поэтому при реконструкции сада Шевченко мы приняли решение построить первую в городе многоуровневую парковку на 200 автомобилей. И еще рядом обычную парковку примерно на 300 машин. Это поможет также справиться с наплывом людей в реконструированный сад Шевченко», - отметил Геннадий Кернес.
 
На вопрос, почему в Харькове против нарушителей ПДД не используются эвакуаторы, мэр ответил, что городская власть работает над этим: «Мы принимаем нормативные акты, чтобы реализовать свои полномочия в этом вопросе. Думаю, эвакуаторы скоро появятся и у нас».
 
Полное интервью с Геннадием Кернесом смотрите сегодня, 9 августа, в 19:00 на телеканале «Simon».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, эвакуаторы, харьков
 
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