Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Обладатели «E-ticket» будут платить за проезд меньше
10.08.2019  10:51   

Геннадий Кернес: Обладатели «E-ticket» будут платить за проезд меньше

Все владельцы электронных билетов для проезда в городском электрическом транспорте со временем будут платить за поездки меньше.


//city.kharkov.ua
Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил сегодня, 9 августа, в программе «Велике інтерв’ю» на телеканале «Simon».
 
«Сейчас «E-ticket» работает в троллейбусах, трамваях и начал работать в метро, где еще предстоит увеличить количество валидаторов. Поступают предложения от банков, чтобы пассажиры могли оплачивать проезд банковской картой. Когда концепция будет полностью завершена, то мы предложим программу лояльности обладателям этого проездного билета. То есть, если человек покупает «E-ticket», то поездки для него будут дешевле. В этом году мы планируем полностью закончить введение единого электронного билета в метро, а в следующем году будем вводить «E-ticket» в автобусах», - сообщил Геннадий Кернес.
 
Также городской голова отметил, что повышение стоимости проезда в городском пассажирском транспорте не планируется.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, e-ticket, харьков
 
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