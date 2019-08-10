Геннадий Кернес: Обладатели «E-ticket» будут платить за проезд меньше

Все владельцы электронных билетов для проезда в городском электрическом транспорте со временем будут платить за поездки меньше.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Превратите минус в плюс: работа, требующая повышенной концентрации внимания, будет даваться легче.
Синоптики обещают пусть и облачные, но практически «сухие» выходные. Температура воздуха тоже будет приятной.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
влажн.:
давл.:
ветер: