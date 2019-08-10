10.08.2019 11:49

Геннадий Кернес: В Харькове будет внедряться раздельный сбор мусора

Городская власть начинает постепенно приучать харьковчан к раздельному сбору твердых бытовых отходов.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 9 августа, в программе «Велике інтерв’ю» на телеканале «Simon» Харьковский городской голова Геннадий Кернес, это необходимо для эффективной утилизации мусора в связи со строительством многофункционального мусороперерабатывающего комплекса.

«Думаю, что харьковчане - люди рассудительные, и они быстро разберутся, что такое раздельный сбор мусора. Мы уже думаем над тем, какие формы сортировки ТБО будут приемлемы для Харькова. Потому что есть, например, обоснованные опасения, что после сортировки мусора так называемые люди без определенного места жительства будут опустошать эти контейнеры. Надо придумать, как этого избежать», - отметил Геннадий Кернес.

Также он сообщил, что в городе уже внедряются идеи, которые помогут изменить отношение горожан к проблеме мусора. В частности, в Харькове появятся автоматы для утилизации пластиковой тары, в обмен на которую человек сможет пополнять карточку на проезд в общественном транспорте. А некоторые супермаркеты начинают программы по приему вторсырья и начисляют за это баллы, которые можно использовать для покупок.

«Через некоторое время я буду готов обнародовать четкую концепцию раздельного сбора мусора в Харькове», - подчеркнул городской голова.