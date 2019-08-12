12.08.2019 13:40

Геннадий Кернес: Мировой банк финансирует еще один харьковский проект

В Харькове планируется высушить иловые поля, находящиеся в районе Мерефянского шоссе.



Скриншот интервью

Об этом в программе "Большое интервью" заявил городской голова Геннадий Кернес.

"Мировой банк финансирует осень интересный проект: высушить иловый остаток и дальше его переработать. У нас есть иловые поля, они находятся в районе Мерефянского шоссе. Там можно было бы получить дополнительную землю для строительство жилмассивов и получить пеллеты для выработки энергии", - отметил мэр.

Также он сообщил, что при содействии Мирового банка в Харькове перекладываются теплосети и водопроводные сети.

"У нас есть проблемы – это возраст и изношенность сетей, у нас есть понимание, как это делать. В прошлом году ХТС поменяли около 60 километров сетей, в этом году показатель должен быть не меньше. Это же касается водосетей. Уже сегодня видно, что течей в Харькове стало меньше", - подчеркнул мэр.