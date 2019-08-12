Геннадий Кернес: Мировой банк финансирует еще один харьковский проект

В Харькове планируется высушить иловые поля, находящиеся в районе Мерефянского шоссе.
Об этом в программе "Большое интервью" заявил городской голова Геннадий Кернес.
"Мировой банк финансирует осень интересный проект: высушить иловый остаток и дальше его переработать. У нас есть иловые поля, они находятся в районе Мерефянского шоссе. Там можно было бы получить дополнительную землю для строительство жилмассивов и получить пеллеты для выработки энергии", - отметил мэр.
Также он сообщил, что при содействии Мирового банка в Харькове перекладываются теплосети и водопроводные сети.
"У нас есть проблемы – это возраст и изношенность сетей, у нас есть понимание, как это делать. В прошлом году ХТС поменяли около 60 километров сетей, в этом году показатель должен быть не меньше. Это же касается водосетей. Уже сегодня видно, что течей в Харькове стало меньше", - подчеркнул мэр.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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