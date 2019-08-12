Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Мировой банк финансирует еще один харьковский проект
12.08.2019  13:40   

Геннадий Кернес: Мировой банк финансирует еще один харьковский проект

В Харькове планируется высушить иловые поля, находящиеся в районе Мерефянского шоссе.


Скриншот интервью

Об этом в программе "Большое интервью" заявил городской голова Геннадий Кернес.

"Мировой банк финансирует осень интересный проект: высушить иловый остаток и дальше его переработать. У нас есть иловые поля, они находятся в районе Мерефянского шоссе. Там можно было бы получить дополнительную землю для строительство жилмассивов и получить пеллеты для выработки энергии", - отметил мэр.

Также он сообщил, что при содействии Мирового банка в Харькове перекладываются теплосети и водопроводные сети.

"У нас есть проблемы – это возраст и изношенность сетей, у нас есть понимание, как это делать. В прошлом году ХТС  поменяли около 60 километров сетей, в этом году  показатель должен быть не меньше. Это же касается водосетей. Уже сегодня видно, что течей в Харькове стало меньше", - подчеркнул мэр.

 

Источник:   objectiv
 Тэги:  кернес, кредит, банк, харьков, шоссе, ил, поля
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.08 Власть Геннадий Кернес: В Харькове будет внедряться раздельный сбор мусора 10.08 Власть Геннадий Кернес: Обладатели «E-ticket» будут платить за проезд меньше 09.08 Власть Геннадий Кернес: В Харькове появятся эвакуаторы для автомобилей нарушителей ПДД
 
 

Видео

В Харькове погоня за нарушителем закончилась тройным ДТП. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 