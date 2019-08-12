Президенские гранты на научные исследований молучили молодые ученые Харьковщины

12.08.2019 13:38

Президент Украины Владимир Зеленский назначил гранты на 2019 год молодым ученым, в том числе шестерым харьковским.

Об этом говорится в Распоряжении Главы государства №242/2019-рп.

Так, для поддержки научных исследований на 2019 год гранты Президента Украины назначены:

– Разет БАСНУКАЕВОЙ – 1990 года рождения, кандидату физико-математических наук, научному сотруднику Физико-технического института низких температур имени Б.И.Веркина Национальной академии наук Украины – для проведения исследования «Синтез новейших графеновых наноструктур для армирования композитных материалов с целью повышения их эксплуатационных характеристик»;

– Александру ОРОБЧЕНКО – 1983 года рождения, доктору ветеринарных наук, заведующему лабораторией Национального научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» Национальной академии аграрных наук – для проведения исследования «Токсико-биохимическая оценка наночастиц металлов – потенциальных компонентов биопрепаратов и кормовых добавок для животных»;

– Елене РОГУЛЬСКОЙ – 1989 года рождения, кандидату биологических наук, и.о. старшего научного сотрудника Института проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины – для проведения исследования «Разработка и криоконсервирование трехмерных модельных объектов для скрининга лекарственных препаратов»;

– Татьяне РОХМАНОВОЙ – 1990 года рождения, кандидату физико-математических наук, научному сотруднику Института радиофизики и электроники имени Усикова Национальной академии наук Украины – для проведения исследования «Терагерцевая джозефсоновская плазмоника, контролируемая статическим магнитным полем»;

– Валерии ТРУСОВОЙ – 1984 года рождения, доктору физико-математических наук, профессору кафедры Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина – для проведения исследования «Разработка комбинированных нанопереносчиков лекарственных (противоопухолевых) препаратов на основе липосом и белковых гидрогелей»;

– Сергею ЧЕРНОБАЮ – 1989 года рождения, кандидату сельскохозяйственных наук, заведующему лабораторией Института растениеводства имени Юрьева Национальной академии наук Украины – для проведения исследования «Особенности селекции зимующих тритикале».