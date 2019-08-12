12.08.2019 16:07

В Харькове за счет «теплых кредитов» утеплили дома 12 ОСМД

Компенсацию в рамках городской программы «Теплые кредиты» с начала года получили жители 10 домов ОСМД и два жилищных кооператива.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщила помощник руководителя по развитию и внедрению новых технологий Ассоциации поддержки ОСМД, ЖК и ЖСК Департамента жилищного хозяйства Александра Капинус.

Она напомнила, что программа «Теплые кредиты» предусматривает частичное погашение кредита, которым жители ОСМД, ЖСК и ЖК могут воспользоваться для утепления домов. Главное условие - это проведение общедомовых ремонтных работ, в частности, установка тепловых пунктов, утепление чердаков и подвалов, замена окон и дверей в подъезд и др.



«Жители Харькова имеют возможность воспользоваться как государственной программой «Теплые кредиты», которая предусматривает компенсацию в размере от 40 до 70% потраченных на энергомодернизацию дома средств (в зависимости от количества жителей, получающих субсидию), так и получить компенсацию на эти цели из городского и областного бюджетов – это еще по 20% суммы кредита», - отметила Александра Капинус.



Уже третий год подряд «теплыми кредитами» пользуются жильцы дома ОСМД «Рекорд-15» по пр. Тракторостроителей, 150. Председатель ОСМД Галина Башкатова рассказала, что впервые кредит на энергомодернизацию дома с одним подъездом (62 квартры) решили взять в 2017 году. На эти средства в подвале был установлен индивидуальный тепловой пункт.



«Благодаря программе «Теплые кредиты» мы оплатили всего 8% стоимости установки ИТП, и практически за месяц эти работы окупились. Главное преимущество теплового пункта – это равномерное распределение тепла по всему дому. Например, до его установки в квартирах на первых этажах было до 30 градусов тепла, а на последних - 14 градусов. Кроме того, модернизация позволила сэкономить более 35% стоимости услуги теплоснабжения», - сообщила Галина Башкатова.



В прошлом году жильцы снова воспользовались поддержкой города и за счет льготного кредита установили пластиковые окна на техэтаже и заменили двери в подвал. В этом году в ОСМД «Рекорд-15» получают очередной «теплый кредит». Средства планируют направить на утепление техэтажа и замену входных дверей в подъезд.



Отметим, городская программа «Теплые кредиты» действует в Харькове с 2016 года. За это время компенсацию на утепление домов получили 44 ОСМД и ЖСК. По условиям программы, из городского бюджета возмещается 20% суммы кредитов, привлеченных ОСМД, ЖК и ЖСК на энергоэффективные мероприятия, но не более 200 тыс. грн по одному кредитному договору.



В 2019 году из городского бюджета на утепление домов 10 ОСМД и 2 ЖСК уже выплачено 966 тыс. грн. В ближайшее время кредиты оформят жильцы еще четырех домов. Всего в этом году на программу «теплых кредитов» предусмотрено финансирование в размере 1,4 млн грн.