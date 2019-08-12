Главная Новости Власть В Харькове за счет «теплых кредитов» утеплили дома 12 ОСМД
12.08.2019  16:07   

В Харькове за счет «теплых кредитов» утеплили дома 12 ОСМД

Компенсацию в рамках городской программы «Теплые кредиты» с начала года получили жители 10 домов ОСМД и два жилищных кооператива.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщила помощник руководителя по развитию и внедрению новых технологий Ассоциации поддержки ОСМД, ЖК и ЖСК Департамента жилищного хозяйства Александра Капинус.

Она напомнила, что программа «Теплые кредиты» предусматривает частичное погашение кредита, которым жители ОСМД, ЖСК и ЖК могут воспользоваться для утепления домов. Главное условие - это проведение общедомовых ремонтных работ, в частности, установка тепловых пунктов, утепление чердаков и подвалов, замена окон и дверей в подъезд и др. 

«Жители Харькова имеют возможность воспользоваться как государственной программой «Теплые кредиты», которая предусматривает компенсацию в размере от 40 до 70% потраченных на энергомодернизацию дома средств (в зависимости от количества жителей, получающих субсидию), так и получить компенсацию на эти цели из городского и областного бюджетов – это еще по 20% суммы кредита», - отметила Александра Капинус.

Уже третий год подряд «теплыми кредитами» пользуются жильцы дома ОСМД «Рекорд-15» по пр. Тракторостроителей, 150. Председатель ОСМД Галина Башкатова рассказала, что впервые кредит на энергомодернизацию дома с одним подъездом (62 квартры) решили взять в 2017 году. На эти средства в подвале был установлен индивидуальный тепловой пункт.

«Благодаря программе «Теплые кредиты» мы оплатили всего 8% стоимости установки ИТП, и практически за месяц эти работы окупились. Главное преимущество теплового пункта – это равномерное распределение тепла по всему дому. Например, до его установки в квартирах на первых этажах было до 30 градусов тепла, а на последних - 14 градусов. Кроме того, модернизация позволила сэкономить более 35% стоимости услуги теплоснабжения», - сообщила Галина Башкатова.

В прошлом году жильцы снова воспользовались поддержкой города и за счет льготного кредита установили пластиковые окна на техэтаже и заменили двери в подвал. В этом году в ОСМД «Рекорд-15» получают очередной «теплый кредит». Средства планируют направить на утепление техэтажа и замену входных дверей в подъезд.

Отметим, городская программа «Теплые кредиты» действует в Харькове с 2016 года. За это время компенсацию на утепление домов получили 44 ОСМД и ЖСК. По условиям программы, из городского бюджета возмещается 20% суммы кредитов, привлеченных ОСМД, ЖК и ЖСК на энергоэффективные мероприятия, но не более 200 тыс. грн по одному кредитному договору.

В 2019 году из городского бюджета на утепление домов 10 ОСМД и 2 ЖСК уже выплачено 966 тыс. грн. В ближайшее время кредиты оформят жильцы еще четырех домов. Всего в этом году на программу «теплых кредитов» предусмотрено финансирование в размере 1,4 млн грн.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  теплые кредиты, омсд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 ЖКХ Харьков увеличил компенсацию на «теплые» кредиты 22.03 Общество «Теплые» кредиты: компенсации харьковским ОСМД продолжатся 28.11 ЖКХ Город выделил средства на теплые кредиты
 
 

Видео

В Харькове погоня за нарушителем закончилась тройным ДТП. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 