Стоимость «сладкой жизни», где «медом намазано» и сколько нужно дегтя, чтобы все испортить: консультации специалистов (ФОТО)

Харьковская юстиция отмониторила Слобожанскую медовую ярмарку в Благовещенском соборе.
Не нарушая традиции, специалисты управления юстиции провели уличное консультирование граждан в Покровском сквере, где именно сейчас проходит Праздничная ярмарка.
Жители и гости города узнали не только о качестве и разновидностей меда и медовой продукции, а и получили консультации по правам ребенка на алименты, налоговой скидки на развитие ребенка и услуги # Муниципальнаняня .
Живое общение с людьми раз показывает, что актуальным является вопрос о взыскании алиментов.
Также напомнили и о том каким образом действовать и как должен быть оформлен пакет документов о признании и исполнении решения суда в том случае, когда должник выехал за пределы Украины.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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