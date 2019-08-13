Главная Новости Власть Стоимость «сладкой жизни», где «медом намазано» и сколько нужно дегтя, чтобы все испортить: консультации специалистов (ФОТО)
13.08.2019  15:25   

Стоимость «сладкой жизни», где «медом намазано» и сколько нужно дегтя, чтобы все испортить: консультации специалистов (ФОТО)

Харьковская юстиция отмониторила Слобожанскую медовую ярмарку в Благовещенском соборе.


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Не нарушая традиции, специалисты управления юстиции провели уличное консультирование граждан в Покровском сквере, где именно сейчас проходит Праздничная ярмарка. 

Жители и гости города узнали не только о качестве и разновидностей меда и медовой продукции, а и получили консультации по правам ребенка на алименты, налоговой скидки на развитие ребенка и услуги Муниципальнаняня .

 Живое общение с людьми раз показывает, что актуальным является вопрос о взыскании алиментов. 

Также напомнили и о том каким образом действовать и как должен быть оформлен пакет документов о признании и исполнении решения суда в том случае, когда должник выехал за пределы Украины.

 

Источник:   Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области
 Тэги:  юстиция, мед, харьков, ярмарка, консультации
 
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