13.08.2019 17:20

Операторы кабельных сетей "наябедничали" в контролирующие органы на, обложившую их платежками, харьковскую управляющую компанию

За прокладку кабельных сетей по подъездам харьковчан управленцы взымали плату под будущие ремонты стен и входных групп по методике, которая "не нравится" специалистам антимонопольного комитета.



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Сотрудниками регионального теруправления антимонопольного комитета было решено что плата за обслужиание подъездов установленная ООО «Управляющая компания «Жилстрой-1 », в определении периодической платы за услуги из расчета 120,00 грн. за один подъезд для ООО «Контент ДеливериНетворк » и 1,80 грн. за одну квартиру для ООО « Макснет », не соответствует Методике определения платы за доступ к элементам инфраструктуры объекта строительства, утвержденной приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 25.09.2018 № 247, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 28.09.2018 под № 1119/32571 и может привести к завышению платы за обслуживание помещений.

Содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 13, пунктом 2 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг по д оступ к инфраструктуре объекта строительства для размещения телекоммуникационных сетей, а именно установление таких цен приобретения товара, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.