14.08.2019 13:14

Для реконструкции харьковских «хрущевок» согласие всех жильцов не понадобится

После передела новым Кабмином Украины строительного рынка мнение каждого четвертого жильца дома учитывать не будут.



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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект, согласно которому для реконструкции хрущевок не будет учитываться мнение четверти жильцов дома и владельцев другого недвижимого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, для начала строительных работ необходимо будет получить согласие только 75% владельцев квартир, а не 100%, как было прописано ранее в законе Украины «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда». По словам замглавы министерства Льва Парцхаладзе, это наконец-то позволит начать процесс реновации устаревшего жилья в Украине.

«Сегодня в действующем законе 2006 года относительно реконструкции устаревшего жилья прописано обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть отказ даже одного жителя, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жители полностью поддерживает это решение. Это не совсем правильно. Кроме того, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике», — объяснил чиновник.

Парцхаладзе уточнил, что в прошлом году Минрегион принял решение разработать новый эффективный законопроект, который бы учел предыдущий опыт и содержал бы максимальное количество решений проблемных вопросов, связанных с реконструкцией устаревшего жилья.

«Мы провели несколько открытых круглых столов с участием широкого круга специалистов, экспертов, общественности, в том числе, жителей таких домов. Ведь вопрос действительно важный и требует публичного обсуждения для принятия взвешенных совместных решений, которые должны отразиться в новом законе. Самое важное – чтобы были учтены интересы жителей таких домов и созданы все благоприятные условия, чтобы реконструкция наконец смогла начаться на практике», — добавил он.

Таким образом, для принятия решения о реконструкции многоквартирного доманеобходимо письменное согласие не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества. Если более 25% жильцов не согласны с проведением реконструкции, то их дом исключается из инвестиционного проекта, а решение об этом доводится до сведения жителей письменным уведомлением.