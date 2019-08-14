14.08.2019 13:31

В городе устанавливают игровые комплексы на детских площадках

Новый игровой элемент в виде веревочной пирамиды установили на детской площадке по ул. Морозова, 32.



://city.kharkov.ua

Как сообщил 14 августа заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Игорь Малюгов, с начала лета во дворе жилого дома №32 был проведен комплекс работ по благоустройству. В частности, там установили новую спортивную площадку с тренажерами, а также восстановили оборудованный ранее детский игровой комплекс. Сегодня для маленьких жителей двора рабочие монтируют пирамиду на тросах для лазания.



«С помощью этого игрового элемента дети хорошо развивают моторику. Первые две такие пирамиды мы установили в прошлом году, после чего нам стали поступать обращения от других жителей с просьбой оборудовать и их дворы именно такими игровыми элементами. В этом году мы приобрели пять пирамид, которые установим на придомовых территориях, где проводится комплексное благоустройство», - отметил Игорь Малюгов.



Кроме этого, до конца августа во дворе по ул. Морозова, 32 установят игровой комплекс «Крепость» и новые футбольные ворота.



По словам замдиректора КП «ХРСП», всего в этом году на предприятии закупили 545 игровых элементов для детских площадок и 118 - для спортивных, включая тренажеры и гимнастические снаряды. На сегодня во дворах города установлено 60% из них.