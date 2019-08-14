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14.08.2019  19:19   

Американские копы ознакомились с работой харьковских

Представители отдела по правоохранительным вопросам Посольства США посетили Управление патрульной полиции в Харьковской области.


facebook.com/kharkivpolice

Рабочая встреча состоялась при участии начальника харьковских патрульных Размика Оганисяна и заместителя начальника Олeксандра Грeбeнюка. 
Представители отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине ознакомились со спецификой работы патрульных полиций Ейск, техническим оснащением подразделения, должностным подготовкой. Гостям показали территорию управления, служебные кабинеты, тренировочный зал, тир и детский автогородок, где патрульные проводят занятия с детьми. 

Руководитель отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Стефани Холмс заверила, что в рамках проекта международные эксперты по правоохранительной деятельности и в дальнейшем проводить консультации, тренинги и учебные курсы для полицейских. 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, сша, проверка, условия, мониторинг
 
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