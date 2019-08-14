Американские копы ознакомились с работой харьковских

Представители отдела по правоохранительным вопросам Посольства США посетили Управление патрульной полиции в Харьковской области.
Рабочая встреча состоялась при участии начальника харьковских патрульных Размика Оганисяна и заместителя начальника Олeксандра Грeбeнюка.
Представители отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине ознакомились со спецификой работы патрульных полиций Ейск, техническим оснащением подразделения, должностным подготовкой. Гостям показали территорию управления, служебные кабинеты, тренировочный зал, тир и детский автогородок, где патрульные проводят занятия с детьми.
Руководитель отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Стефани Холмс заверила, что в рамках проекта международные эксперты по правоохранительной деятельности и в дальнейшем проводить консультации, тренинги и учебные курсы для полицейских.
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