14.08.2019 19:19

Американские копы ознакомились с работой харьковских

Представители отдела по правоохранительным вопросам Посольства США посетили Управление патрульной полиции в Харьковской области.



facebook.com/kharkivpolice

Рабочая встреча состоялась при участии начальника харьковских патрульных Размика Оганисяна и заместителя начальника Олeксандра Грeбeнюка.

Представители отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине ознакомились со спецификой работы патрульных полиций Ейск, техническим оснащением подразделения, должностным подготовкой. Гостям показали территорию управления, служебные кабинеты, тренировочный зал, тир и детский автогородок, где патрульные проводят занятия с детьми.