В харьковской колонии - прокурорский «шмон» (ФОТО)

Диканевская исправительная колония (№12) подверглась проверке харьковской местной прокуратура №5
14 августа 2019 государственное учреждение «Диканевская исправительная колония (№12)» с рабочим визитом посетил руководитель Харьковской местной прокуратуры №5, старший советник юстиции Владимир Калюга.
Прокурором осуществлен прием осужденных по личным вопросам. Осужденные имели возможность пообщаться с прокурором и получить ответы по юридическим вопросам и условий отбывания наказания.
Как отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Сергей Ягупов, постоянные встречи осужденных с представителями прокуратуры создают условия для понимания и юридической осведомленности заключенных, что в свою очередь делает возможным их становления на путь исправления.
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