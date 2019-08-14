14.08.2019 19:50

В харьковской колонии - прокурорский «шмон» (ФОТО)

Диканевская исправительная колония (№12) подверглась проверке харьковской местной прокуратура №5



// facebook

14 августа 2019 государственное учреждение «Диканевская исправительная колония (№12)» с рабочим визитом посетил руководитель Харьковской местной прокуратуры №5, старший советник юстиции Владимир Калюга.

Прокурором осуществлен прием осужденных по личным вопросам. Осужденные имели возможность пообщаться с прокурором и получить ответы по юридическим вопросам и условий отбывания наказания.