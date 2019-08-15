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15.08.2019  15:15   

Геннадий Кернес провел личный прием граждан

На встречу с городским головой за помощью и консультацией пришли 37 человек.


// city.kharkov.ua

15 августа Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием. За помощью в организации и оплате лечения, выделении жилья и материальной поддержки, с просьбами отремонтировать дороги и дома коммунальной собственности, а также по другим вопросам на встречу пришли 37 харьковчан.

Инициативная группа людей, вложивших деньги в строительство жилья, обратилась в горсовет из-за конфликта с застройщиком. Три 16-этажных дома строятся на пр. Героев Сталинграда, и люди пожаловались на нарушение сроков сдачи компанией ООО «Снейк». Городской совет в рамках своих полномочий продлил сроки пользования земельным участком для строительства. Руководство компании утверждает, что намерено закончить дома и передать квартиры хозяевам в ближайшее время. На сегодня в одном из домов идут отделочные работы, во втором - утепление и остекление, третий - на стадии фундамента.

Несколько обращений касались незаконной продажи наркотиков через городские аптеки и с помощью так называемых закладок. Аптеки на Северной Салтовке и Мерефянском шоссе будут внесены в список патрулирования полицейскими и активистами.

«Вчера мы провели совещание с правохранителями и теми неравнодушными людьми, которые готовы помогать в борьбе с распространением наркомании. Это не за один день делается, но работа начата, вместе  мы добьемся результата», - сказал Геннадий Кернес, обсуждая проблему на приеме.

До конца сезона будет закончен ремонт тротуаров в районе пересечения улиц 23 Августа и Шекспира. На приеме были названы еще несколько адресов, где нужна дорожная реконструкция, - на ул. Метростроителей, ул. Старомосковской, Мерефянском шоссе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, личный прием, харьков
 
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