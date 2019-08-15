15.08.2019 17:45

Игорь Терехов: ко Дню города мы завершим важные инфраструктурные объекты

Реконструкция нескольких зон отдыха и ремонт дорог будут завершены в Харькове до 23 августа, Дня города.



://city.kharkov.ua

Об этом 15 августа сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



По его словам, главным подарком к празднику для харьковчан станет обновленный сад им. Шевченко. До 23 августа там появится еще один необычный фонтан и будут завершены все строительные работы, включая реконструкцию «Каскада».



«Много было критики в наш адрес в связи с тем, что на «Каскаде» убрали воду, но, к сожалению, геология этого участка не позволяет ее там оставить. Насыпные грунты, а также близость метрополитена разрушили основу этой конструкции, и ее просто невозможно сохранить. Однако мы с архитекторами приложили максимум усилий, чтобы обновленный проект выглядел красиво», - отметил Игорь Терехов.



Также, по словам первого-вице мэра, важным и очень необходимым инфраструктурным проектом для города является новая дорога, которая стала продолжением ул. Скрипника в сторону ул. Клочковской. Ввести ее в эксплуатацию также обещают ко Дню города.



«Там уже уложен асфальт и продолжаются отделочные работы на подпорных стенах. На этом участке было перенесено большое количество коммуникаций и построена ливневая канализация. Также мы установили там новый светофор. В результате, эта пробивка решит очень много проблем в плане напряженного движения в Харькове. Она разгрузит ул. Рымарскую и Бурсацкий спуск. Людям будет удобно проезжать из центральной части города на ул. Клочковскую», - подчеркнул Игорь Терехов.



Кроме того, первый вице-мэр отметил, что ко Дню города будет завершена реконструкция и самой ул. Клочковской, где сегодня дорожники завершают укладку асфальта.



Напомним, еще одним важным инфраструктурным проектом для Харькова станет обновленный Саржин яр. После завершения реконструкции зоны отдыха там откроют интерактивную детскую площадку, велодорожку с эстакадой и комнату матери и ребенка. Украсят Саржин яр семь озер, расположенных на трех разных уровнях.