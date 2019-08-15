Игорь Терехов: в Харькове увековечат память олимпийской чемпионки Марии Гороховской

Мемориальные доски двум выдающимся харьковчанам планируется установить в Харькове.
Такое решение было принято сегодня, 15 августа, на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, которую возглавляет первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Так, в Харькове увековечат память известной гимнастки Марии Гороховской, которая стала первой в истории Олимпийских игр абсолютной чемпионкой в личном первенстве, а также обладательницей сразу семи наград, завоеванных женщиной в рамках одной Олимпиады.
«Мария Гороховская прославила город Харьков. Какое-то время она жила в нашем городе и выступала за спортивный клуб «Строитель». Я считаю, что это решение созрело давно, и это хорошо, что проявлена такая инициатива», - подчеркнул Игорь Терехов.
Мемориальную доску в честь гимнастки установят на фасаде здания по ул. Алчевских, 43, где ранее находился спортклуб «Строитель».
Также в городе увековечат память академика Алексея Соколовского, который с 1924 по 1959 годы был ректором Харьковского национального аграрного университета имени В. В. Докучаева. Памятную табличку установят на фасаде здания Национального научного центра «Институт почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского» (ул. Чайковского, 4).
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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