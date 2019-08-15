15.08.2019 18:58

Игорь Терехов: в Харькове увековечат память олимпийской чемпионки Марии Гороховской

Мемориальные доски двум выдающимся харьковчанам планируется установить в Харькове.



://city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 15 августа, на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, которую возглавляет первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Так, в Харькове увековечат память известной гимнастки Марии Гороховской, которая стала первой в истории Олимпийских игр абсолютной чемпионкой в личном первенстве, а также обладательницей сразу семи наград, завоеванных женщиной в рамках одной Олимпиады.



«Мария Гороховская прославила город Харьков. Какое-то время она жила в нашем городе и выступала за спортивный клуб «Строитель». Я считаю, что это решение созрело давно, и это хорошо, что проявлена такая инициатива», - подчеркнул Игорь Терехов.



Мемориальную доску в честь гимнастки установят на фасаде здания по ул. Алчевских, 43, где ранее находился спортклуб «Строитель».



Также в городе увековечат память академика Алексея Соколовского, который с 1924 по 1959 годы был ректором Харьковского национального аграрного университета имени В. В. Докучаева. Памятную табличку установят на фасаде здания Национального научного центра «Институт почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского» (ул. Чайковского, 4).