Харьков выдал сотый кредит на доступное жилье

В этом году из бюджета Харькова на Городскую целевую программу строительства (приобретения) доступного жилья и подобные ей проекты выделено более 50 млн. грн.
В Харьковском региональном управлении Госмолодежьжилья - очередной "производственный праздник". Ирина Цяцкая стала участницей харьковской городской программы строительства доступного жилья. А договор, заключенный с ней, стал сотым в этом году. С момента заключения пятидесятого договора прошло меньше двух месяцев.
Ирина с матерью-пенсионеркой более 33 лет находилась на квартирном учете. В прошлом году семья временно отказалась от участия в программе из-за нехватки средств. За год удалось насобирать нужную сумму и воспользоваться помощью из бюджета Харькова.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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