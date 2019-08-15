15.08.2019 19:52

Харьков выдал сотый кредит на доступное жилье

В этом году из бюджета Харькова на Городскую целевую программу строительства (приобретения) доступного жилья и подобные ей проекты выделено более 50 млн. грн.



//profidom.com.ua

В Харьковском региональном управлении Госмолодежьжилья - очередной "производственный праздник". Ирина Цяцкая стала участницей харьковской городской программы строительства доступного жилья. А договор, заключенный с ней, стал сотым в этом году. С момента заключения пятидесятого договора прошло меньше двух месяцев.

Ирина с матерью-пенсионеркой более 33 лет находилась на квартирном учете. В прошлом году семья временно отказалась от участия в программе из-за нехватки средств. За год удалось насобирать нужную сумму и воспользоваться помощью из бюджета Харькова.