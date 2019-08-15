Главная Новости Власть Харьков выдал сотый кредит на доступное жилье
15.08.2019  19:52   

Харьков выдал сотый кредит на доступное жилье

В этом году из бюджета Харькова на Городскую целевую программу строительства (приобретения) доступного жилья и подобные ей проекты выделено более 50 млн. грн.


//profidom.com.ua

В Харьковском региональном управлении Госмолодежьжилья - очередной "производственный праздник". Ирина Цяцкая стала участницей харьковской городской программы строительства доступного жилья. А договор, заключенный с ней, стал сотым в этом году. С момента заключения пятидесятого договора прошло меньше двух месяцев.

Ирина с матерью-пенсионеркой более 33 лет находилась на квартирном учете. В прошлом году семья временно отказалась от участия в программе из-за нехватки средств. За год удалось насобирать нужную сумму и воспользоваться помощью из бюджета Харькова. 

 

Источник:   profidom.com.ua
 Тэги:  доступное жилье, кредит, харьков, программа
 
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