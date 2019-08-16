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16.08.2019  14:15   

Президент Заленский срочно летит в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский планирует сегодня, 16 августа, посетить Харьковщину.


Фото: president.gov.ua

б этом заявил сам Зеленский, общаясь в людьми в Николаеве.

"Мне надо в аэропорт, лететь в Харьков", - сказал Зеленский николаевчанам, которые заблокировали движение его кортежа.

По данным СМИ, Зеленский планирует посетить Лозовской кузнечно-механический завод, который фигурирует в конфликте между "Укроборонпромом" и Министерством обороны.

В то же время в пресс-службе облгосадминистрации не смогли подтвердить информацию о визите президента в регион.

Источник:   SQ
 Тэги:  власть, президент, харьков, посещение оборонром
 
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