16.08.2019 14:15

Президент Заленский срочно летит в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский планирует сегодня, 16 августа, посетить Харьковщину.



Фото: president.gov.ua

б этом заявил сам Зеленский, общаясь в людьми в Николаеве.

"Мне надо в аэропорт, лететь в Харьков", - сказал Зеленский николаевчанам, которые заблокировали движение его кортежа.

По данным СМИ , Зеленский планирует посетить Лозовской кузнечно-механический завод, который фигурирует в конфликте между "Укроборонпромом" и Министерством обороны.

В то же время в пресс-службе облгосадминистрации не смогли подтвердить информацию о визите президента в регион.