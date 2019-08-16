Президент Заленский срочно летит в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский планирует сегодня, 16 августа, посетить Харьковщину.
б этом заявил сам Зеленский, общаясь в людьми в Николаеве.
"Мне надо в аэропорт, лететь в Харьков", - сказал Зеленский николаевчанам, которые заблокировали движение его кортежа.
По данным
В то же время в пресс-службе облгосадминистрации не смогли подтвердить информацию о визите президента в регион.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
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