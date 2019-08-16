Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Переход отношений людей и госорганов в «цифру» улучшает социальные условия и бизнес в стране
16.08.2019  17:07   

Геннадий Кернес: Переход отношений людей и госорганов в «цифру» улучшает социальные условия и бизнес в стране

Мэр города подписал распоряжение «О цифровом развитии Харькова».


// city.kharkov.ua

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес рассказал на своей странице в Facebook.

По словам мэра, в документе идет речь об электронных услугах без бумажной волокиты и коррупции.

«Президент В.Зеленский обещал сделать Украину «государством в смартфоне». Для Харькова это хорошая новость, потому что мы понимаем, что происходит и куда двигаться дальше», – отметил Геннадий Кернес.

ПО его словам, муниципальный «Портал электронных сервисов» две трети справок в прошлом году выдал дистанционно, то есть вообще без визита. «Мы используем решения Hewlett Packard для хранения данных, вместе CISCO, Vodafon и Huawei работаем над проектами Умного города и Ситуационного центра», – рассказал городской голова.

Однако развитие невозможно без включения всей страны, уверен мэр города. «Пример: сегодня в Харькове малыша можно зарегистрировать, не выходя из роддома, на месте получить свидетельство о рождении. Но остальное – оформление выплат и так далее – вперед по инстанциям. До 1 января новая команда обещает запустить проект «Е-малятко», если получится - мама будет заполнять одну форму на сайте, вместо 37 бумаг», – написал Кернес.

«Нужно открывать все госреестры, объединять их, делать общую для украинцев идентификацию. Мое распоряжение предусматривает аудит действующих реестров города и адаптацию их с учетом инициатив Офиса президента. Переход отношений людей с госорганами в «цифру» сильно улучшает социальные условия и бизнес в стране», – подытожил Геннадий Кернес.

Тэги:  кернес, электронные услуги, харьков, распоряжение.
 
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