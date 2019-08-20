20.08.2019 18:08

Харьков посетят делегации из 15 городов-побратимов

Ряд мероприятий с участием представителей муниципалитетов из девяти стран пройдет в Харькове по случаю Дня города и Дня Независимости Украины, 23 и 24 августа.



://city.kharkov.ua

Как сообщила 20 августа заместитель директор Департамента международного сотрудничества Алина Филимонова, на праздники Харьков посетят делегации из 15 городов Грузии, Италии, США, Латвии, Литвы, Кипра, Польши, Словакии, Турции, а также представители Посольств Азербайджанской, Словацкой и Китайской республик в Украине.



По ее словам, иностранные партнеры подготовили для харьковчан несколько «культурных» подарков. Так, 23 августа в 15:00 в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького состоятся Дни китайской культуры. Откроет мероприятие советник Посольства КНР в Украине Дин Цзянвэй. Также на главной сцене парка выступят артисты знаменитого театра «Опера Люй» из города-побратима Цзинань, которые исполнят оперные песни и танцевальные номера.



Подарком ко Дню города от представителей турецкого города Газиантепа станет открытие в саду им. Шевченко древнеримской мозаики «Зевгме».



«Мозаика периода Римской империи была обнаружена в 1998 году в ходе раскопок античного города Зевгма, который находится в 50 км от Газиантепа. Найденный тогда фрагмент с изображением молодой цыганки был лишь частью мозаики, которая украшала пол на вилле древнего города. Репродукцию этой мозаики, которая сегодня является символом Газиантепа, в знак почтения презентуют Харькову», - отметила Алина Филимонова.



24 августа в колонном зале Харьковского национального университета им. Каразина состоится открытие международной выставки «70-я годовщина образования Китайской Народной Республики». Экспозиция посвящена развитию и становлению страны. Начало - в 11:00.



Завершится празднование Дня Независимости концертом на пл. Свободы с участием артистов из городов-побратимов. Так, музыкальные номера представят группы из Газиантепа и Ришон-Ле-Циона (Израиль), а также выступят певцы из Цинцинати и из Азербайджана. Начало концерта - в 19:00.