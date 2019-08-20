20.08.2019 18:30

В Харькове планируют ввести единые требования к размещению наружной рекламы

В Департаменте контроля Харьковского городского совета готовят изменения к правилам размещения наружной рекламы на фасадах зданий и домов.



://city.kharkov.ua

Об этом 20 августа сообщил начальник отдела рекламы Департамента контроля Виталий Никулин. По его словам, предлагается размещать по городу прозрачные рекламные конструкции, чтобы было видно фасады зданий. Также в департаменте планируют утвердить единые требования относительно размеров плакатов и места их расположения.



«Таким образом, мы хотим, чтобы вся реклама в городе была приведена в порядок, а фасады домов и зданий имели эстетически красивый вид», - подчеркнул Виталий Никулин.



По его словам, предлагаемые изменения находятся еще на стадии разработки, их должна утвердить регуляторная служба, и только после этого они вступят в силу.



Отметим, всего с начала года в городе было демонтировано 300 незаконно размещенных рекламных конструкций и составлено 140 административных протоколов.



В департменте напоминают, что процедура получения разрешения на размещение наружной рекламы несложная, и ее можно пройти в центрах предоставления административных услуг.