В Харькове планируют ввести единые требования к размещению наружной рекламы

В Департаменте контроля Харьковского городского совета готовят изменения к правилам размещения наружной рекламы на фасадах зданий и домов.
Об этом 20 августа сообщил начальник отдела рекламы Департамента контроля Виталий Никулин. По его словам, предлагается размещать по городу прозрачные рекламные конструкции, чтобы было видно фасады зданий. Также в департаменте планируют утвердить единые требования относительно размеров плакатов и места их расположения.
«Таким образом, мы хотим, чтобы вся реклама в городе была приведена в порядок, а фасады домов и зданий имели эстетически красивый вид», - подчеркнул Виталий Никулин.
По его словам, предлагаемые изменения находятся еще на стадии разработки, их должна утвердить регуляторная служба, и только после этого они вступят в силу.
Отметим, всего с начала года в городе было демонтировано 300 незаконно размещенных рекламных конструкций и составлено 140 административных протоколов.
В департменте напоминают, что процедура получения разрешения на размещение наружной рекламы несложная, и ее можно пройти в центрах предоставления административных услуг.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: