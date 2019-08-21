Главная Новости Власть Началась сессия Харьковского городского совета
21.08.2019  10:05   

Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать девятая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 21 августа, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировался 71 депутат.

В повестку дня включены 63 вопроса и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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