21.08.2019 10:05

Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать девятая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 21 августа, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).



// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировался 71 депутат.



В повестку дня включены 63 вопроса и «Разное».



Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.