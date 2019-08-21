Главная Новости Власть Изменения в бюджете Харькова: Город выделил дополнительные средства на ремонт школ, больниц и жилых домов
21.08.2019  10:15   

Изменения в бюджете Харькова: Город выделил дополнительные средства на ремонт школ, больниц и жилых домов

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2019 год.


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Соответствующее решение было принято сегодня, 21 августа, на сессии горсовета.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, за счет субвенции из областного бюджета была увеличена выплата денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения для некоторых категорий ветеранов АТО и их семей на 20,8 млн грн. На капитальный ремонт ул. Деревянко (от ул. Балакирева до пр. Науки) выделено 5 млн грн.

В связи с перевыполнением доходной части бюджета города Харькова, на выплату заработной платы работникам коммунальных предприятий и учреждений выделено 52,9 млн грн.

На текущий ремонт помещений, кровли, замену окон, капитальный ремонт учреждений образования и здравоохранения направлено 26,5 млн грн.

Для обустройства и технического обеспечения Дома недвижимости выделено 50 млн грн.

Расходы на оплату электроэнергии для наружного освещения города увеличены на 31,5 млн грн, на текущий и капитальный ремонт жилого фонда - 11 млн грн, на приобретение специализированной техники и оборудования для коммунальных предприятий - 49,8 млн грн, на уборку и охрану объектов зеленого хозяйства - 11,3 млн грн.

Также город выделил 2 млн грн Главному управлению Национальной полиции в Харьковской области на борьбу с наркопреступностью.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, бюджет, горсовет, харьков
 
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