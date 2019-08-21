Депутаты переименовали Департамент регистрации Харьковского горсовета

Внесено изменение в решение сессии Харьковского городского совета «Об утверждении структуры исполнительных органов Харьковского городского совета 7 созыва».
Присутствующие сеголня, 21 августа, на сессии депутаты поддержали предложение переименовать Департамент регистрации в Департамент регистрации и цифрового развития.
Напомним, городской голова Геннадий Кернес подписал распоряжение «О цифровом развитии и цифровой трансформации города Харькова».
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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