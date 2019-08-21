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21.08.2019  10:30   

Депутаты переименовали Департамент регистрации Харьковского горсовета

Внесено изменение в решение сессии Харьковского городского совета «Об утверждении структуры исполнительных органов Харьковского городского совета 7 созыва».


// city.kharkov.ua

Присутствующие сеголня, 21 августа, на сессии депутаты поддержали предложение переименовать Департамент регистрации в Департамент регистрации и цифрового развития.

Напомним, городской голова Геннадий Кернес подписал распоряжение «О цифровом развитии и цифровой трансформации города Харькова».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, департамент регистрации, горсовет, харьков, переименование
 
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