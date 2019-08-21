Депутаты переименовали Департамент регистрации Харьковского горсовета

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 21 августа Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 21 августа Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.