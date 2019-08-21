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21.08.2019  10:45   

Выдающиеся харьковчане награждены почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет на сессии 21 августа принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами горсовета.


// city.kharkov.ua

В частности, за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова и по случаю юбилея награждены директор Украинского научно-исследовательского института экологических проблем, академик Украинской экологической академии наук Анатолий Гриценко, член наблюдательного совета ЧАО «ФЭД» Александр Жданов, директор Детской музыкальной школе №12 им. К. И. Шульженко Оксана Приз.

За весомые трудовые достижения, по случаю Дня города Харькова и Дня Независимости Украины награждены спортсмен-инструктор штатной сборной команды инвалидов Украины, многократный чемпион Паралимпийских игр, Почетный гражданин города Харькова Максим Веракса, старший преподаватель кафедры технологии производства летательных аппаратов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» Екатерина Майорова, начальник автохозяйства Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» Виктор Шишка.

3а значительный личный вклад в развитие олимпийских видов спорта, достижение высоких спортивных результатов, популяризацию физической культуры и спорта в Харьковской области грамоты получили заслуженный мастер спорта Украины по легкой атлетике Богдан Бондаренко, заслуженный тренер Украины по легкой атлетике Виктор Бондаренко, заслуженный мастер спорта Украины по боксу Николай Буценко, заслуженный тренер Украины по боксу Валерий Даниленко. 

По случаю Дня машиностроителя грамотами награждены трудовые коллективы ГП «Завод «Электротяжмаш» и АО «Электромашина».

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  грамота, сессия, харьков, награждение
 
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