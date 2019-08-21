Харьковчане получили государственные награды

Ряду харьковчан сегодня, 21 августа, на сессии городского совета вручили грамоты Верховной Рады Украины.
За особый вклад в социально-экономическое и культурно-образовательное развитие Харькова, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм грамоты вручили заместителю городского головы - управляющему делами исполнительного комитета городского совета Татьяне Чечетовой-Терашвили и Людмиле Аркуше, которая 35 лет занимала должность директора харьковской школы №150.
Также за особый вклад в развитие отечественного образования, плодотворную научную и педагогическую деятельность грамоту Верховной Рады вручили Михаилу Крамаренко - преподавателю театрального отделения Детской школы искусств №6.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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