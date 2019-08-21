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21.08.2019  11:34   

Харьковчане получили государственные награды

Ряду харьковчан сегодня, 21 августа, на сессии городского совета вручили грамоты Верховной Рады Украины.


// city.kharkov.ua

За особый вклад в социально-экономическое и культурно-образовательное развитие Харькова, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм грамоты вручили заместителю городского головы - управляющему делами исполнительного комитета городского совета Татьяне Чечетовой-Терашвили и Людмиле Аркуше, которая 35 лет занимала должность директора харьковской школы №150.

Также за особый вклад в развитие отечественного образования, плодотворную научную и педагогическую деятельность грамоту Верховной Рады вручили Михаилу Крамаренко - преподавателю театрального отделения Детской школы искусств №6.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, харьков, награда, кабмин
 
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