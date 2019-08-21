21.08.2019 11:38

Харьковские озеленители получили льгот на оплату ЖКХ

На сессии горсовета депутаты предоставили льготы на оплату услуг ЖКХ работникам коммунального предприятия



// city.kharkov.ua

Льготы на оплату коммунальных услуг получат сотрудники КП «Объединение парков культуры и отдыха».



Такое решение было принято сегодня, 21 августа, на сессии Харьковского городского совета.



Стопроцентную льготу на оплату услуг ЖКХ получили 42 сотрудника компании, в том числе озеленитель и работники по благоустройству.