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21.08.2019  11:38   

Харьковские озеленители получили льгот на оплату ЖКХ

На сессии горсовета депутаты предоставили льготы на оплату услуг ЖКХ работникам коммунального предприятия


// city.kharkov.ua

Льготы на оплату коммунальных услуг получат сотрудники КП «Объединение парков культуры и отдыха».

Такое решение было принято сегодня, 21 августа, на сессии Харьковского городского совета.

Стопроцентную льготу на оплату услуг ЖКХ получили 42 сотрудника компании, в том числе озеленитель и работники по благоустройству.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, льгота, оплата жкх, харьков
 
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