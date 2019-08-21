Харьковские озеленители получили льгот на оплату ЖКХ

На сессии горсовета депутаты предоставили льготы на оплату услуг ЖКХ работникам коммунального предприятия
Льготы на оплату коммунальных услуг получат сотрудники КП «Объединение парков культуры и отдыха».
Такое решение было принято сегодня, 21 августа, на сессии Харьковского городского совета.
Стопроцентную льготу на оплату услуг ЖКХ получили 42 сотрудника компании, в том числе озеленитель и работники по благоустройству.
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