21.08.2019 11:59

На жилищные программы выделили дополнительные средства из бюджета Харькова

Восемь миллионов гривен перераспределили на популярные направления кредитных жилищных программ на сессии Харьковского городского совета 21 августа.



// city.kharkov.ua

В рамках Городской целевой программе строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2020 годы за счет кредитования сотрудников промышленных предприятий города на кредитование внутренне перемещенных лиц дополнительно направлен 1 млн грн, участников боевых действий в зоне проведения АТО - 2 млн грн, работников бюджетной сферы - 1 млн грн. Еще 4 млн грн перераспределили на программу молодежного жилищного кредитования.

Напомним, что Городской целевой программой молодежного жилищного кредитования могут воспользоваться молодые люди (не только семейные пары) в возрасте до 35 лет. В ее рамках можно взять на покупку жилья льготный кредит. Если в молодой семье есть один ребенок, то выдается беспроцентный кредит, а если двое и более - 25-50% тела кредита погашается за средства городского бюджета.



Городская целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2020 годы состоит из нескольких направлений: предоставление бюджетной поддержки в размере 50% на строительство жилья; кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО, внутренне перемещенных лиц, льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, сотрудников промышленных предприятий города.



Всего в этом году по обеим программам уже освоено 49 млн грн.