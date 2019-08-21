21.08.2019 12:50

Геннадий Кернес: Город наведет порядок с землей в районе «Барабашово»

Решение о переименовании коммунального предприятия «Харьков-Топливо» в коммунальное предприятие «Городской торговый рынок» было принято сегодня, 21 августа, на сессии городского совета.



://city.kharkov.ua

Как сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, предприятие создано для того, чтобы решить земельный конфликт на рынке «Барабашово», и чтобы предприниматели могли заключать прозрачные договоры непосредственно с КП.

«Мы это делаем, чтобы коммунальная земля была не в руках «Барабашово», а в собственности города. Мы будем строить дорогу от ул. Шевченко в районе супермаркета «Рост», и она должна идти через метромост, который был запроектирован ранее. Там на красных линиях уже незаконно построили торговые павильоны, а предприниматели и не догадываются об этом, но платят», - сказал Геннадий Кернес.



Городской голова отметил, что КП «Городской торговый рынок» будет работать вместе с КП «Современный город».

«Мы сделаем так, что те земельные участки, которые используются «Барабашово» не по назначению, будут переданы в коммунальную собственность, и предприниматели будут заключать договоры с нашими предприятиями», - отметил Геннадий Кернес.



Напомним, что предприниматели с рынка «Барабашово», добивающиеся прозрачности в вопросах арендной платы, жалуются на давление со стороны концерна «АВЭК». Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел ряд встреч с группой, работающей над урегулированием конфликта.