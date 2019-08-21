Геннадий Кернес: Город наведет порядок с землей в районе «Барабашово»

Решение о переименовании коммунального предприятия «Харьков-Топливо» в коммунальное предприятие «Городской торговый рынок» было принято сегодня, 21 августа, на сессии городского совета.
Как сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, предприятие создано для того, чтобы решить земельный конфликт на рынке «Барабашово», и чтобы предприниматели могли заключать прозрачные договоры непосредственно с КП.
«Мы это делаем, чтобы коммунальная земля была не в руках «Барабашово», а в собственности города. Мы будем строить дорогу от ул. Шевченко в районе супермаркета «Рост», и она должна идти через метромост, который был запроектирован ранее. Там на красных линиях уже незаконно построили торговые павильоны, а предприниматели и не догадываются об этом, но платят», - сказал Геннадий Кернес.
Городской голова отметил, что КП «Городской торговый рынок» будет работать вместе с КП «Современный город».
«Мы сделаем так, что те земельные участки, которые используются «Барабашово» не по назначению, будут переданы в коммунальную собственность, и предприниматели будут заключать договоры с нашими предприятиями», - отметил Геннадий Кернес.
Напомним, что предприниматели с рынка «Барабашово», добивающиеся прозрачности в вопросах арендной платы, жалуются на давление со стороны концерна «АВЭК». Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел ряд встреч с группой, работающей над урегулированием конфликта.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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