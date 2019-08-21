Геннадий Кернес: Харьков будет развивать сотрудничество с Израилем в сфере IT-технологий

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 21 августа провел встречу с министром экологии Израиля и министром по делам Иерусалима Зеэвом Элькиным и вице-мэром города Ришон-ле-Цион Максимом Бабицким.
В ходе встречи Зеэв Элькин сообщил, что прибыл в Украину в рамках рабочего визита вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и не мог не посетить родной Харьков.
Он напомнил, что в этом году между Украиной и Израилем был подписан договор о зоне свободной торговли, который позволит увеличить товарооборот между двумя государствами.
«Я уверен, что Харьков должен играть одну из ведущих ролей в сотрудничестве наших стран, ведь он остается одним из главных экономических флагманов Украины. Кроме того, Харьков является IT-лидером в Украине, и расширение договора о зоне свободной торговли на IT-сферу позволит создать много новых проектов и у вас», - отметил Зеэв Элькин.
Также желание сотрудничать в области цифровых технологий с городом-побратимом выразил вице-мэр Ришон-ле-Циона Максим Бабицкий.
«Сегодня израильские компании активно пользуются услугами программистов из Украины. Мне бы очень хотелось создать совместный проект по принципу единого центра, который, с одной стороны, стал бы местом подготовки талантливых украинских программистов, услуги которых будут востребованы в Израиле. А с другой стороны, наши компании смогут продавать свои продукты в Украине, развивая тут высокие технологии», - отметил Максим Бабицкий.
В свою очередь, Геннадий Кернес сообщил гостям о создании в Харькове Городского ситуационного центра и возможности применить интересные программные решения израильских специалистов в этом проекте.
«Мы уже выбрали место для строительства этого объекта и сегодня подбираем правильное программное обеспечение. Кроме этого, сейчас город ведет активную борьбу с наркотиками, и в этой работе нам также необходимо внедрять современные IT-технологии. Например, мы хотим создать электронную карту, где будут отмечены очаги торговли психотропными веществами, чтобы в дальнейшем их ликвидировать. И если у вас есть наработки в этом направлении, нам будет интересно», - подчеркнул Геннадий Кернес.
Для обсуждения дальнейшего сотрудничества между городами харьковская делегация посетит Ришон-ле-Цион с ответным визитом.
Справка. Побратимские отношения между Харьковом и Ришон-ле-Ционом были установлены в 2008 году.
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