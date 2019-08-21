Главная Новости Власть В Харькове назвали имя нового депутата городского совета
21.08.2019  18:20   

В Харькове назвали имя нового депутата городского совета

В Харькове в городской совет пройдет следующий депутат-списочник от "Самопомощи".


://city.kharkov.ua

После сложения полномочий депутатом Марией Мезенцевой на ее место в Харьковский городской совет пройдет Олег Головко, который был следующим в списке партии "Самопомощь" на выборах в Харьковский городской совет.

Головко будет депутатом фракции "Самопомощь" в Харьковском городском совете.

Источник:   ХГС
 Тэги:  горсовет, депутат, харьков, сессия, решение
 
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