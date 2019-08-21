21.08.2019 18:20

В Харькове назвали имя нового депутата городского совета

В Харькове в городской совет пройдет следующий депутат-списочник от "Самопомощи".



://city.kharkov.ua

После сложения полномочий депутатом Марией Мезенцевой на ее место в Харьковский городской совет пройдет Олег Головко, который был следующим в списке партии "Самопомощь" на выборах в Харьковский городской совет.

Головко будет депутатом фракции "Самопомощь" в Харьковском городском совете.