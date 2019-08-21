В Харькове назвали имя нового депутата городского совета

В Харькове в городской совет пройдет следующий депутат-списочник от "Самопомощи".
После сложения полномочий депутатом Марией Мезенцевой на ее место в Харьковский городской совет пройдет Олег Головко, который был следующим в списке партии "Самопомощь" на выборах в Харьковский городской совет.
Головко будет депутатом фракции "Самопомощь" в Харьковском городском совете.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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