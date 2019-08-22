Почетный харьковчанин Сергей Чернов отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 22 августа, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя Харьковского областного совета Сергея Чернова.
«На протяжении многих лет Вас знают как руководителя высокого уровня, которого отличают ответственность, способность успешно воплощать в жизнь новые идеи и решения.
Уверен, что Ваш высокий профессионализм, богатый практический опыт, активная жизненная позиция, компетентность и впредь будут способствовать развитию и процветанию Слобожанщины. Желаю Вам крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного уюта, поддержки родных, друзей и коллег», - говорится в поздравлении.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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