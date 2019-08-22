22.08.2019 10:03

Почетный харьковчанин Сергей Чернов отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 22 августа, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя Харьковского областного совета Сергея Чернова.



// city.kharkov.ua

«На протяжении многих лет Вас знают как руководителя высокого уровня, которого отличают ответственность, способность успешно воплощать в жизнь новые идеи и решения.

Уверен, что Ваш высокий профессионализм, богатый практический опыт, активная жизненная позиция, компетентность и впредь будут способствовать развитию и процветанию Слобожанщины. Желаю Вам крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного уюта, поддержки родных, друзей и коллег», - говорится в поздравлении.