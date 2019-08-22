Жилой дом «Слово» стал памятником Украины

22.08.2019 11:09

Здание внесено в Госреестр недвижимых памятников Украины

Как сообщают на Правительственном портале, в Государственный реестр недвижимых памятников Украины внесены 12 объектов культурного наследия по категории национального значения. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 21 августа. Среди них - жилой дом «Слово» в городе Харьков (1926-1929 гг., 1930-1996 гг., ул. Культуры, 9).

«В 2017 году, после долговременного блокирования Министерству культуры удалось возобновить наполнение Государственного реестра недвижимых памятников, и за это время в него были внесены сотни памятников по категории как национального, так и местного значения. Благодаря этому уникальные объекты были спасены от разрушения или непрофессиональной вандальной реконструкции. Мы молодое государство, но с тысячелетней историей, и те памятники, которые у нас есть, дают нам большие смыслы и осознание своих славных исторических корней, именно поэтому очень важно сохранить это культурное наследие для наших потомков», – отметил Министр культуры Украины Евгений Нищук.

О доме «Слово» была снята документальная лента, премьера которой состоялась 27 октября 2017 года в Харькове. Фильм Тараса Томенко рассказывает о трагедии, которую пережила Украина в советские времена. Об уничтожении культурной элиты - людей, которые строили национальную идею, создавали украинскую культуру и искусство и стремились развивать их в общеевропейском контексте. Начало этим событиям было положено в Харькове, когда под одной крышей дома «Слово» на нынешней ул. Культуры собрали всех самых известных тогдашних писателей и поэтов, деятелей культуры и искусства и за несколько лет репрессировали. Многих из них арестовали еще до начала Большого террора, и абсолютное большинство арестованных уничтожили в 1937-38 годах.