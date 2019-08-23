Геннадий Кернес: Мы чтим великий подвиг освободителей

В честь Дня освобождения Харькова от нацизма во Второй мировой войне 23 августа на площади Свободы будет салют.
Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес. написал на своей официальной странице в Facebook.
«23 августа в 23.50 на площади Свободы будет салют ко Дню освобождения Харькова от нацизма во Второй мировой войне.
На фото - салют 23 августа 1943 года в честь освобождения Харькова. Автор - Наум Грановский. Стрелять салюты в Советской армии начали всего на три недели раньше. И харьковский был первым салютом такой мощности - 20 залпов из 224 орудий. Он сопровождался фейерверком разноцветных сигнальных ракет и подсветкой зенитных прожекторов.
Утром армия пойдет дальше, к далекой, но уже реальной Победе. А город начнет оживать, через пыль разбомбленных домов и страшное горе потерь пробьется сила жизни.
Этот великий подвиг – освободителей и созидателей – мы чествуем уже 76 лет», – говорится в сообщении.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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