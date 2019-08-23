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23.08.2019  08:22   

Геннадий Кернес: Мы чтим великий подвиг освободителей

В честь Дня освобождения Харькова от нацизма во Второй мировой войне 23 августа на площади Свободы будет салют.


// Facebook

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес. написал на своей официальной странице в Facebook.

«23 августа в 23.50 на площади Свободы будет салют ко Дню освобождения Харькова от нацизма во Второй мировой войне.

На фото - салют 23 августа 1943 года в честь освобождения Харькова. Автор - Наум Грановский. Стрелять салюты в Советской армии начали всего на три недели раньше. И харьковский был первым салютом такой мощности - 20 залпов из 224 орудий. Он сопровождался фейерверком разноцветных сигнальных ракет и подсветкой зенитных прожекторов.

Утром армия пойдет дальше, к далекой, но уже реальной Победе. А город начнет оживать, через пыль разбомбленных домов и страшное горе потерь пробьется сила жизни.

Этот великий подвиг – освободителей и созидателей – мы чествуем уже 76 лет», – говорится в сообщении.

 

Тэги:  кернес, салют, фейерверк, харьков, площадь свободы
 
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