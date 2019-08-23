23.08.2019 10:42

На Мемориале Славы почтили память освободителей Харькова (ФОТО)

Церемония возложения цветов по случаю 76-й годовщины со дня освобождения города Харькова от нацистских захватчиков состоялась 23 августа на Мемориале Славы в Лесопарке.



//vodokanal.kharkov.ua

Память погибших воинов пришли почтить Харьковский городской голова Геннадий Кернес, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, руководство области, заместители городского головы, председатели райадминистраций, депутаты областного и городского советов, ветераны войны, духовенство, студенты харьковских вузов, школьники, харьковчане.

«Сегодня особенно чувствуется острая связь поколений, и мы гордимся Великой Победой. 641 день длилась оккупация, сотни тысяч погибших, а потом началось возрождение Харькова после Великой Победы. Мы видим каким сегодня стал Харьков и сколько людей приходят на Мемориал Славы, чтобы отдать дань памяти погибшим во Второй мировой войне. Мы делаем все, чтобы увековечить эту память. Я верю, что наши дети и внуки так же будут чтить память о погибших, которые не вернулись с той войны. Слава Харькову! Слава Украине! Желаю харьковчанам мирного неба над головой, крепкого здоровья, уюта, солнца!», - сказал после возложения цветов Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Все присутствующие почтили память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику Родины-Матери и братским могилам. Под гимн Украины прозвучал троекратный залп. В часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» харьковчане приняли участие в поминальной службе по жертвам войны.