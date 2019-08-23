23.08.2019 11:55

Полиция обеспечивает правопорядок на праздничных мероприятиях в Харькове

С 23 по 25 августа в городе и области состоится около 85 массовых мероприятий по случаю Дня освобождения Харькова, Дня Государственного Флага и 28-й годовщины со Дня независимости Украины. Ожидается, что участие в них примут к 280 000 граждан.



// Нацполиция

Следить за безопасностью граждан будут 2250 работников ГУНП в Харьковской области, 525 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 100 человек личного состава Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба.



Так, 23 августа в 08:00 на Мемориальном комплексе «Славы» в лесопарке состоялось возложение цветов к памятнику погибшим во Второй Мировой войне. В мероприятии приняли участие до 8000 граждан, за соблюдением порядка следили 150 полицейских и 50 военнослужащих Национальной гвардии Украины.



В 09:00 на площади Конституции прошли торжества ко Дню Государственного Флага Украины, в которых приняли участие около 5000 граждан. Публичный порядок обеспечивали 60 сотрудников полиции и 50 военнослужащих НГУ.



На 17:00 запланировано проведение традиционного шествия «Парад вышиванок», от площади Конституции по улице Сумской к памятнику Т.Г. Шевченко (до 500 участников). Публичный порядок будут обеспечивать 100 полицейских.



24 августа в 10:00 на площади Конституции пройдут торжества ко Дню Независимости Украины (до 5000 участников). Публичный порядок будут обеспечивать 60 полицейских и 50 военнослужащих НГУ.



24 августа в 18:00 от площади Конституции по ул. Сумской к памятнику Т.Г. Шевченко запланировано проведение шествия участников антитеррористической операции / операции Объединенных сил (до 3 тысяч участников). За соблюдением общественного порядка будут следить 100 полицейских.



Кроме того, с 23 по 25 августа на площади Свободы ежедневно с 16:00 будут проводиться концертно-развлекательные мероприятия по случаю Дня города. Ожидается к 50000 участников ежедневно. Правопорядок будут обеспечивать 250 сотрудников Нацполиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.



Полиция Харьковщины призывает граждан соблюдать действующее законодательство и не провоцировать конфликтные ситуации.