23.08.2019 15:25

Геннадий Кернес и мэр словацкой Трнавы подписали Меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес и мэр города Трнава (Словакия) Петер Брочка сегодня, 23 августа, подписали Меморандум о сотрудничестве.



://city.kharkov.ua

Стороны договорились реализовывать совместные проекты и программы в рамках Вышеградского Фонда, чтобы поддержать идею устойчивого межмуниципального сотрудничества.



В планах - заняться программами по обмену; наладить связи между жителями, организациями, учреждениями и предприятиями обоих городов для инновационного развития и привлечения инвестиций; внедрить смарт-решения для развития умных экосистем городов будущего; провести информационные мероприятия для распространения европейских ценностей и евроинтеграции.



Как отметил Геннадий Кернес, постсоциалистические процессы в Украине и Словакии ставят похожие задачи перед самоуправлением на местах.



«Я рад, что идея так быстро пришла к логическому итогу - нашей встрече и подписанию договора. Уверен, он поможет нашим городам вместе двигаться в направлении общих ценностей и мирного, успешного развития», - сказал городской голова.



Петер Брочка поблагодарил Геннадия Кернеса за сотрудничество. Он напомнил, что договор о побратимстве между Харьковом и Трнавой был подписан еще в 2013 году. Новый документ направлен на реализацию конкретных проектов в культурной, образовательной и других сферах, которые будут обсуждаться в ближайший месяц.



Напомним, в этом году на ул. Чернышевской, 26 открылось Почетное консульство Словацкой Республики.



Справка. Трнава - город в западной Словакии, расположенный на реке Трнавка у южных склонов Малых Карпат. В городе находится резиденция архиепископа, поэтому его часто называют словацким Римом. Население Трнавы - около 70 тыс. человек.