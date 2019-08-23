23.08.2019 14:03

Геннадий Кернес: по просьбам харьковчан салют на площади начнется раньше на несколько часов

Через социальную сеть мэр города уточнил, что салют на площади Свободы будет около 21.30.



// facebook

"Получил много отзывов, что дети могут не дождаться полуночи, а для многих малышей это будет первый салют в жизни. Нельзя их огорчить

Итак: концерт начнется около 19 часов, в 21 - объявление новых Почетных граждан Харькова, примерно 21.30 - ФЕЕРВЕРК, и продолжаем веселиться до финального светового шоу с симфоническим оркестром.

С праздником, земляки. С днем рожденья, Харьков! " - говорится в сообщении