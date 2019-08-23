Геннадий Кернес: по просьбам харьковчан салют на площади начнется раньше на несколько часов

Через социальную сеть мэр города уточнил, что салют на площади Свободы будет около 21.30.
"Получил много отзывов, что дети могут не дождаться полуночи, а для многих малышей это будет первый салют в жизни. Нельзя их огорчить
Итак: концерт начнется около 19 часов, в 21 - объявление новых Почетных граждан Харькова, примерно 21.30 - ФЕЕРВЕРК, и продолжаем веселиться до финального светового шоу с симфоническим оркестром.
С праздником, земляки. С днем рожденья, Харьков! " - говорится в сообщении
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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