Главная Новости Власть Геннадий Кернес: по просьбам харьковчан салют на площади начнется раньше на несколько часов
23.08.2019  14:03   

Геннадий Кернес: по просьбам харьковчан салют на площади начнется раньше на несколько часов

Через социальную сеть мэр города уточнил, что салют на площади Свободы будет около 21.30.


// facebook

"Получил много отзывов, что дети могут не дождаться полуночи, а для многих малышей это будет первый салют в жизни. Нельзя их огорчить

Итак: концерт начнется около 19 часов, в 21 - объявление новых Почетных граждан Харькова, примерно 21.30 - ФЕЕРВЕРК, и продолжаем веселиться до финального светового шоу с симфоническим оркестром. 
С праздником, земляки. С днем рожденья, Харьков! " - говорится в сообщении 

Источник:   Геннадий Кернес - страница в facebooc
 Тэги:  кернес, харьков, мэр, салют, поздравления, день города
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Власть Геннадий Кернес и мэр словацкой Трнавы подписали Меморандум о сотрудничестве (ФОТО) 23.08 Власть На Мемориале Славы почтили память освободителей Харькова (ФОТО) 23.08 Общество Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Днем освобождения Харькова и Днем флага Украины
 
 

Видео

Геннадій Кернес: Харків зазнав величезних втрат, але й зробив колосальний внесок у перемогу. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 