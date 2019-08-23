23.08.2019 17:49

Харьков поздравили делегации из 15 городов зарубежья

Одна из тем программы Дня города - знакомство с культурой городов-побратимов.



://city.kharkov.ua

23 августа в Харьковском городском совете прошел торжественный прием иностранных делегаций, приуроченный ко Дню освобождения Харькова от нацистских захватчиков и 365-летию основания города.



Поздравления городскому голове Геннадию Кернесу передали делегации из 15 городов девяти стран мира. Среди них - Кутаиси и Тбилиси (Грузия), Ришон-ле-Цион (Израиль), Генуя (Италия), Даугавпилс (Латвия), Каунас (Литва), Пафос (Кипр), Познань и Люблин (Польша), Трнава, Кошице и Прешов (Словакия), Анкара и Газиантеп (Турция), Цинциннати (США), а также представители Посольств Азербайджана, Словакии и Китая в Украине.



«Благодарю за приезд и высказанное уважение. Мы, харьковчане, рады принимать вас со всем радушием и искренностью. Это еще раз подчеркивает историческое единство наших людей и стран, взаимную заинтересованность в обмене прогрессивным опытом и искренней дружбе между нами. Надеюсь, что, находясь в Харькове в эти дни, вы почувствуете его атмосферу, увидите настоящее лицо города, который мы так любим. Как и 365 лет назад, секрет Харькова - его люди, полуторамиллионная харьковская громада», - сказал Геннадий Кернес, приветствуя участников приема.



Он отметил, что программа Дня города в этом году направлена именно на популяризацию культуры городов-побратимов среди харьковчан. Например, в парке имени Горького сейчас проходят Дни китайской культуры, турецкий город Газиантеп представляет мозаику «Зевгме» в саду им. Шевченко, а на пл. Свободы завтра вечером состоится концерт творческих коллективов из Турции, Израиля, Азербайджана и США.