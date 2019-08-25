Торжества по случаю Дня Независимости Украины в Харькове прошли без нарушений общественного порядка

За соблюдением правопорядка следили 370 работников Национальной полиции Украины и 200 военнослужащих Нацгвардии.
В торжественном возложении цветов на площади Конституции приняли участие около 2000 граждан. Порядок обеспечивали 100 полицейских и 50 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Около 1000 участников антитеррористической операции / операции Объединенных сил прошли от площади Конституции по ул. Сумской к памятнику Т.Г. Шевченко. Публичный порядок обеспечили 20 полицейских.
На праздничном концерте на площади Свободы присутствовало около 50 000 граждан. Правопорядок обеспечивали 250 полицейских и 150 нацгвардийцив.
Нарушений публичной безопасности и порядка правоохранители не зафиксировали.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Ежегодно в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины.
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