25.08.2019 12:28

Торжества по случаю Дня Независимости Украины в Харькове прошли без нарушений общественного порядка

За соблюдением правопорядка следили 370 работников Национальной полиции Украины и 200 военнослужащих Нацгвардии.



// Нацполиция

В торжественном возложении цветов на площади Конституции приняли участие около 2000 граждан. Порядок обеспечивали 100 полицейских и 50 военнослужащих Национальной гвардии Украины.



Около 1000 участников антитеррористической операции / операции Объединенных сил прошли от площади Конституции по ул. Сумской к памятнику Т.Г. Шевченко. Публичный порядок обеспечили 20 полицейских.



На праздничном концерте на площади Свободы присутствовало около 50 000 граждан. Правопорядок обеспечивали 250 полицейских и 150 нацгвардийцив.



Нарушений публичной безопасности и порядка правоохранители не зафиксировали.