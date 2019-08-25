Главная Новости Власть Торжества по случаю Дня Независимости Украины в Харькове прошли без нарушений общественного порядка
25.08.2019  12:28   

Торжества по случаю Дня Независимости Украины в Харькове прошли без нарушений общественного порядка

За соблюдением правопорядка следили 370 работников Национальной полиции Украины и 200 военнослужащих Нацгвардии.


// Нацполиция

В торжественном возложении цветов на площади Конституции приняли участие около 2000 граждан. Порядок обеспечивали 100 полицейских и 50 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Около 1000 участников антитеррористической операции / операции Объединенных сил прошли от площади Конституции по ул. Сумской к памятнику Т.Г. Шевченко. Публичный порядок обеспечили 20 полицейских.

На праздничном концерте на площади Свободы присутствовало около 50 000 граждан. Правопорядок обеспечивали 250 полицейских и 150 нацгвардийцив.

Нарушений публичной безопасности и порядка правоохранители не зафиксировали.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.08 Власть Отряды полиции стягиваются на стадион «Металлист» 23.08 Власть Полиция обеспечивает правопорядок на праздничных мероприятиях в Харькове 16.07 Общество Харьковский бельгиец (малинуа) в очередной раз подтвердил первенство в многоборье (ФОТО)
 
 

Видео

У Харкові стався обвал автомобільного мосту. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 