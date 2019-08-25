Отряды полиции стягиваются на стадион «Металлист»

Правоохранители будут следить за порядком во время футбольного матча.
25 августа в 19:30 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами «Шахтер» и «Мариуполь».
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 5000 болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 180 работников Нацполиции и 75 военнослужащих Нацгвардии.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Ежегодно в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины.
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