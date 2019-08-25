25.08.2019 13:23

Отряды полиции стягиваются на стадион «Металлист»

Правоохранители будут следить за порядком во время футбольного матча.



// Нацполиция

25 августа в 19:30 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами «Шахтер» и «Мариуполь».



Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 5000 болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 180 работников Нацполиции и 75 военнослужащих Нацгвардии.



Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.