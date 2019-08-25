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25.08.2019  13:23   

Отряды полиции стягиваются на стадион «Металлист»

Правоохранители будут следить за порядком во время футбольного матча.


// Нацполиция

25 августа в 19:30 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами «Шахтер» и «Мариуполь».

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 5000 болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 180 работников Нацполиции и 75 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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