Открылась регистрация на тренинг для представителей сферы молодежной политики

Тренинг в рамках программы ООН «Молодежный работник» пройдет с 20 по 22 сентября в Харькове.
К участию в мероприятии приглашаются представители общественных и благотворительных организаций, работающие с молодежью, а также госслужащие, ответственные за реализацию молодежной политики на местном и региональном уровнях.
По словам организаторов, цель тренинга - сформировать у работников сферы основные теоретические знания и практические навыки для реализации региональной молодежной политики.
Во ходе мероприятия участники смогут обменяться опытом и найти партнеров для реализации совместных проектов.
Зарегистрироваться на участие в тренинге можно до 10 сентября. Более подробная информация - здесь.
Организаторы - Министерство молодежи и спорта Украины совместно с Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта, ОО «МИР» и Государственным институтом семейной и молодежной политики.
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