27.08.2019 13:23

Открылась регистрация на тренинг для представителей сферы молодежной политики

Тренинг в рамках программы ООН «Молодежный работник» пройдет с 20 по 22 сентября в Харькове.



://city.kharkov.ua

К участию в мероприятии приглашаются представители общественных и благотворительных организаций, работающие с молодежью, а также госслужащие, ответственные за реализацию молодежной политики на местном и региональном уровнях.



По словам организаторов, цель тренинга - сформировать у работников сферы основные теоретические знания и практические навыки для реализации региональной молодежной политики.



Во ходе мероприятия участники смогут обменяться опытом и найти партнеров для реализации совместных проектов.



Зарегистрироваться на участие в тренинге можно до 10 сентября. Более подробная информация - здесь.



Организаторы - Министерство молодежи и спорта Украины совместно с Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта, ОО «МИР» и Государственным институтом семейной и молодежной политики.