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27.08.2019  13:23   

Открылась регистрация на тренинг для представителей сферы молодежной политики

Тренинг в рамках программы ООН «Молодежный работник» пройдет с 20 по 22 сентября в Харькове.


://city.kharkov.ua

К участию в мероприятии приглашаются представители общественных и благотворительных организаций, работающие с молодежью, а также госслужащие, ответственные за реализацию молодежной политики на местном и региональном уровнях.

По словам организаторов, цель тренинга - сформировать у работников сферы основные теоретические знания и практические навыки для реализации региональной молодежной политики.

Во ходе мероприятия участники смогут обменяться опытом и найти партнеров для реализации совместных проектов. 

Зарегистрироваться на участие в тренинге можно до 10 сентября. Более подробная информация - здесь

Организаторы - Министерство молодежи и спорта Украины совместно с Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта, ОО «МИР» и Государственным институтом семейной и молодежной политики.

Источник:   ХГС
 Тэги:  тренинг, молодежь, харьков, оон, программа, обучение
 
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