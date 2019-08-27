В горсовете прокомментировали выступление российской группы на Дне Независимости в Харькове

С комментариями для «ура-патриотов» выступил директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.
В Харьковском горсовете прокомментировали выступление российской рок-группы «Garage dayz» на концерте в День Независимости в парке Горького. Как сообщил «Комментариям. Харьков »директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, выступить на празднике пригласили не в лучшую группу, а оркестр, и одним из элементов его программы является выступление вместе с коллективом« Garage dayz ». «С этой группой оркестр объездил всю Европу и всю Украину. С 2015 года эта группа постоянно гастролирует в Украине. В СБУ и пограничников к ним вопросов нет. Что плохого в том, что российская группа выступала на празднике Независимости Украины, они же тем самым признали Украину », - сказал Юрий Сидоренко.
Как сообщали ряд СМИ, рок-группа« Garage dayz » из РФ выступала на концерте в День Независимости вместе с симфоническим оркестром« Lords of the Sound ». Музыканты исполняли каверы группы «Metallica».
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