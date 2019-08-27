Харьковчанам представится возможность поябедничать на админреформу

Минэкономразвития инициировало проведение исследования уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставления административных услуг.
Правительство поддержало инициативу Минэкономразвития о проведении исследования уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставления административных услуг через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
Решение принято с целью обеспечения возможности осуществления мероприятий, связанных с реализацией Стратегии реформирования государственного управления Украины на период до 2021 года, в частности: проведение исследования уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставления административных услуг через ЦНАП.
Исследование будет проведено в ЦНАП по всей территории Украины (кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и временно неконтролируемой территории Украины). Главным исполнителем проведения исследования определено Минэкономразвития, срок проведения исследования второй квартал 2019 - I квартал 2020 года.
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