27.08.2019 16:26

Харьковчанам представится возможность поябедничать на админреформу

Минэкономразвития инициировало проведение исследования уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставления административных услуг.



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Правительство поддержало инициативу Минэкономразвития о проведении исследования уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставления административных услуг через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Решение принято с целью обеспечения возможности осуществления мероприятий, связанных с реализацией Стратегии реформирования государственного управления Украины на период до 2021 года, в частности: проведение исследования уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставления административных услуг через ЦНАП.

Исследование будет проведено в ЦНАП по всей территории Украины (кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и временно неконтролируемой территории Украины). Главным исполнителем проведения исследования определено Минэкономразвития, срок проведения исследования второй квартал 2019 - I квартал 2020 года.