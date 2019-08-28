Геннадий Кернес: Реконструированный Саржин яр – это оазис в центре города

Харьковский городской голова во вторник прогулялся по обновленной зоне отдыха в Саржином яру.
Фотоотчет прогулки мэр Харькова разместил на своей странице в Facebook.
«Люблю сюда приезжать», – прокомментировал Геннадий Кернес.
Напомним, после реконструкции Саржин Яр фактически увеличен от парка Горького и канатной дороги до проспекта Науки.
Украшают зону отдыха семь озер, расположенных на трех разных уровнях.
Также в Саржином яру появились велодорожка с эстакадой и терренкур-дорожка длиной 3,5 км.
В ходе реконструкции в яру восстановили навес над источником, создав внутри иллюзию звездного неба, отремонтировали бюветы, купели, установили декоративные навесы, металлические кресла, деревянные лежаки и новые светильники.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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