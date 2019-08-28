Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Реконструированный Саржин яр – это оазис в центре города
28.08.2019  08:21   

Геннадий Кернес: Реконструированный Саржин яр – это оазис в центре города

Харьковский городской голова во вторник прогулялся по обновленной зоне отдыха в Саржином яру.


// Facebook/gennadykernes

Фотоотчет прогулки мэр Харькова разместил на своей странице в Facebook.

«Люблю сюда приезжать», – прокомментировал Геннадий Кернес.

Напомним, после реконструкции Саржин Яр фактически увеличен от парка Горького и канатной дороги до проспекта Науки.

Украшают зону отдыха семь озер, расположенных на трех разных уровнях.

Также в Саржином яру появились велодорожка с эстакадой и терренкур-дорожка длиной 3,5 км.

В ходе реконструкции в яру восстановили навес над источником, создав внутри иллюзию звездного неба, отремонтировали бюветы, купели, установили декоративные навесы, металлические кресла, деревянные лежаки и новые светильники.

Тэги:  кернес, саржин яр, реконструкция, харьков
 
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