28.08.2019 08:21

Геннадий Кернес: Реконструированный Саржин яр – это оазис в центре города

Харьковский городской голова во вторник прогулялся по обновленной зоне отдыха в Саржином яру.



// Facebook/gennadykernes

Фотоотчет прогулки мэр Харькова разместил на своей странице в Facebook.



«Люблю сюда приезжать», – прокомментировал Геннадий Кернес.



Напомним, после реконструкции Саржин Яр фактически увеличен от парка Горького и канатной дороги до проспекта Науки.



Украшают зону отдыха семь озер, расположенных на трех разных уровнях.

Также в Саржином яру появились велодорожка с эстакадой и терренкур-дорожка длиной 3,5 км.

В ходе реконструкции в яру восстановили навес над источником, создав внутри иллюзию звездного неба, отремонтировали бюветы, купели, установили декоративные навесы, металлические кресла, деревянные лежаки и новые светильники.