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28.08.2019  11:49   

Начинается конкурс проектов на Общественный бюджет-2020

Набор проектов на Общественный бюджет города Харькова 2020 года стартует 1 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в коммунальном учреждении «Офис реформ», согласно решению рабочей группы, в этом году был введен ряд инноваций в процессах подачи и голосования за проекты.

Так, прием инициатив жителей города для реализации в рамках Общественного бюджета будет проходить с 1 по 30 сентября, экспертиза проектов - с 1 по 31 октября, голосование за проекты - с 1 по 30 ноября, определение проектов-победителей - до 10 декабря. Реализация проектов запланирована на 2020 год.

Как отметили в «Офисе реформ», на конкурс можно подавать проекты, направленные на:
1) повышение энергоэффективности объектов коммунальной собственности;
2) популяризацию и развитие культуры обращения с отходами, другие экологические инициативы;
3) развитие молодежной, детской и спортивной инфраструктуры города;
4) цифровую трансформацию Харькова и повышение цифровой грамотности населения;
5) популяризацию здорового образа жизни и борьбу с наркозависимостью;
6) развитие транспортной инфраструктуры города;
7) проведение фестивалей креативных имиджевых направлений современного искусства, культуры, развитие туризма;
8) стартапы.

Общий объем Общественного бюджета-2020 запланирован в сумме 50 млн грн, при этом минимальный объем финансирования проекта составляет 50 тыс. грн, максимальный - 1,5 млн грн.

Минимальное количество голосов поддержки, которые необходимо набрать инициативе для включения в перечень проектов, из которых определяются победители, - 300.

Дополнительно были отменены отдельные рейтинги для проектов физических лиц и общественных организаций, а также предусмотрена возможность голосования для внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавших свое место приживания на территории Харькова.

Каждый харьковчанин и общественная организация города Харькова может подать свою инициативу для реализации в 2020 году, заполнив форму проекта на интернет-платформе «Портал харьковчанина», или подать проект лично по адресу: пл. Конституции, 7, 5-й этаж, каб. 90 (приемная Департамента бюджета и финансов).

Напомним, что в рамках Общественного бюджета города Харькова в 2019 году были отобраны 80 проектов, которые переданы для реализации исполнительными органами Харьковского городского совета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  общественный бюджет, конкурс, проекты, харьков
 
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