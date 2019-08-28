28.08.2019 11:49

Начинается конкурс проектов на Общественный бюджет-2020

Набор проектов на Общественный бюджет города Харькова 2020 года стартует 1 сентября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в коммунальном учреждении «Офис реформ», согласно решению рабочей группы, в этом году был введен ряд инноваций в процессах подачи и голосования за проекты.

Так, прием инициатив жителей города для реализации в рамках Общественного бюджета будет проходить с 1 по 30 сентября, экспертиза проектов - с 1 по 31 октября, голосование за проекты - с 1 по 30 ноября, определение проектов-победителей - до 10 декабря. Реализация проектов запланирована на 2020 год.



Как отметили в «Офисе реформ», на конкурс можно подавать проекты, направленные на:

1) повышение энергоэффективности объектов коммунальной собственности;

2) популяризацию и развитие культуры обращения с отходами, другие экологические инициативы;

3) развитие молодежной, детской и спортивной инфраструктуры города;

4) цифровую трансформацию Харькова и повышение цифровой грамотности населения;

5) популяризацию здорового образа жизни и борьбу с наркозависимостью;

6) развитие транспортной инфраструктуры города;

7) проведение фестивалей креативных имиджевых направлений современного искусства, культуры, развитие туризма;

8) стартапы.



Общий объем Общественного бюджета-2020 запланирован в сумме 50 млн грн, при этом минимальный объем финансирования проекта составляет 50 тыс. грн, максимальный - 1,5 млн грн.



Минимальное количество голосов поддержки, которые необходимо набрать инициативе для включения в перечень проектов, из которых определяются победители, - 300.



Дополнительно были отменены отдельные рейтинги для проектов физических лиц и общественных организаций, а также предусмотрена возможность голосования для внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавших свое место приживания на территории Харькова.



Каждый харьковчанин и общественная организация города Харькова может подать свою инициативу для реализации в 2020 году, заполнив форму проекта на интернет-платформе «Портал харьковчанина», или подать проект лично по адресу: пл. Конституции, 7, 5-й этаж, каб. 90 (приемная Департамента бюджета и финансов).



Напомним, что в рамках Общественного бюджета города Харькова в 2019 году были отобраны 80 проектов, которые переданы для реализации исполнительными органами Харьковского городского совета.