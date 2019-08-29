У Электронного кабинета налоговой изменился адрес

Адрес изменен в связи с реорганизацией Государственной фискальной службы Украины в
В связи с началом работы Государственной налоговой службы Украины в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 № 682-р «О Государственной налоговой службы Украины» вход в Электронный кабинет осуществляется по адресу: cabinet.tax.gov. ua.
До завершения мероприятий по реорганизации Государственной фискальной службы Украины для удобства пользователей вход в Электронный кабинет будет возможным и по адресу: cabinet.sfs.gov.ua, сообщили фискалы.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
влажн.:
давл.:
ветер: