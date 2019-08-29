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29.08.2019  14:19   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Александра Жданова

Сегодня празднует день рождения Почетный гражданин Харькова Александр Жданов.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 29 августа, поздравил с юбилеем Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, члена наблюдательного совета ЧАО «ФЭД» Александра Жданова.
 
«Ваша жизнь - пример самоотверженного труда, стойкости духа, высокого профессионализма и ответственности. Мы знаем Вас как опытного руководителя и отличного специалиста. На протяжении многих лет Вы оставались верны одному предприятию, Ваши достижения отмечены высокими государственными наградами.
 
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, заботы и внимания родных и близких Вам людей. Пусть каждый день наполняет Вас энергией, дарит радость и воодушевление. Мира, добра и согласия Вам!» - говорится в поздравлении.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков
 
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