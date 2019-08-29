29.08.2019 14:19

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Александра Жданова

Сегодня празднует день рождения Почетный гражданин Харькова Александр Жданов.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 29 августа, поздравил с юбилеем Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, члена наблюдательного совета ЧАО «ФЭД» Александра Жданова.

«Ваша жизнь - пример самоотверженного труда, стойкости духа, высокого профессионализма и ответственности. Мы знаем Вас как опытного руководителя и отличного специалиста. На протяжении многих лет Вы оставались верны одному предприятию, Ваши достижения отмечены высокими государственными наградами.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, заботы и внимания родных и близких Вам людей. Пусть каждый день наполняет Вас энергией, дарит радость и воодушевление. Мира, добра и согласия Вам!» - говорится в поздравлении.