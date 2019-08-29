Главная Новости Власть Интерактивную карту закладок составят по звонкам на горячую линию
29.08.2019  16:03   

Интерактивную карту закладок составят по звонкам на горячую линию

Скоро будет запущена работа телефонной «горячей линии», куда можно будет сообщить о местах закладок во дворах и на улицах Харькова.


// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко

По его словам, эту информацию сразу же будут получать в полиции и, обещают, реагировать на нее будут моментально.

Также данные о местах закладок будут вноситься на специальную интерактивную карту, которая вскоре появится на сайте городского совета. Таким образом эти места будут «засвечиваться», а полиция обещает внимательно за ними следить.

«Патрули возле подобных мест будут появляться чаще, а закладчики и наркоманы – реже и реже, вплоть до полного исчезновения с этого места», – прокомментировал директор Департамента.

В течение ближайших дней в городе начнется массированная рекламная кампания по борьбе с закладчиками, номер горячей линии можно будет увидеть чуть ли не на каждой улице Харькова, сообщил Юрий Сидоренко.

 

Тэги:  наркотики, борьба, горсовет, харьков, горячая линия, интерактивная карта
 
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